Vali Salih Ayhan, yeni yıla girerken 112 çağrı merkezini ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni yıla saatler kala 112 Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ziyaret etti. Vali Ayhan, telsizden jandarma, polis ve sağlık görevlilerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yıla görevleri başında girecek olan 112, jandarma ve polis birimlerine ziyaretlerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, 112 Çarı Merkezi'nde görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Kısıtlamalar süresince yoğun mesai yaparak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren 112 Çağrı Merkezi görevlileriyle sohbet eden Vali Ayhan, daha sonra telsizle kentte görev yapan Jandarma, polis ve 112 acil Servis ekiplerinin yeni yılını kutladı.