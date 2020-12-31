Vali Sarıibrahim, polisleri ziyaret etti

Iğdır Valisi Engin Sarıibrahim, yılbaşında görev yapan polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Engin Sarıibrahim, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte "Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği"ni ziyaret ederek burada görevi başındaki kahraman emniyet teşkilatı mensuplarımızın yeni yılı tebrik etti.

Vali Sarıibrahim, ziyaret ettiği polislerle bir süre sohbet etti. Kentteki durum hakkında bilgiler alan Vali, polislerin ve ailelerinin yeni yılını kutladı.