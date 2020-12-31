Vali Tavlı’dan yılbaşında görev başındaki personele ziyaret

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yılbaşında görev başındaki personeli ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

Vali Tavlı, sırasıyla Menteşe Hamdi Bey Karakolu, Aydın Yol Uygulama Noktası, AFAD Müdürlüğü, Denizli Yol Uygulama noktası, Merkez Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, GAMER'i, Menteşe Devlet Hastanesini, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasından Vali Orhan Tavlı' ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay eşlik etti.