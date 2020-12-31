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Vali ve başkandan görev başındaki personele yeni yıl ziyareti

Valisi Şehmus Günaydın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte yeni yıla görevleri başında girecek olan kamu görelilerini ziyaret etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:28 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:28 ABONE OL
Vali ve başkandan görev başındaki personele yeni yıl ziyareti

Kayseri'de yeni yıla görevleri başında girecek olan kamu görevlilerine Kayseri protokolü ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri Valisi Şehums Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 112 Çağrı merkezi, jandarma polis ve itfaiye daire başkanlığını ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Vali ve Başkan, görevlilere fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek yeni yıllarını kutladılar. Polis telsizinden ekiplere seslenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tüm polis ekiplerinin yeni yılını kutladığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç görevi başındaki personellere teşekkür ederek; "Fedakarca gece gündüz çalışan sağlık personelimiz, polisimiz, jandarmamız ve kamu kurumları personelimizi ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledik. Sizlere minnettarız" dedi.

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Vali ve başkandan görev başındaki personele yeni yıl ziyareti
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