Vali'den güvenlik güçlerine tatlı ikramı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokol üyeleri ile birlikte yılbaşı nedeniyle Hamur Jandarma Uygulama Noktası, Polis Merkezi Amirliği, Bölge Trafik Polis Uygulama Noktasını ziyarette bulundu.

Protokol üyeleri, vatandaşlarının huzur ve güvenliği için görev icra eden jandarma ve emniyet personellerle sohbet edip, tatlı ikramında bulundu. Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2020'nin son gününde görevi başında olan jandarma ve polislere görevlerinde kolaylıklar diledi.