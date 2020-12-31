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Vali'den güvenlik güçlerine tatlı ikramı

Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte  2020 yılının son gününde görevi başında olan jandarma ve polisleri bir araya gelerek, onlara tatlı ikram etti.

Recep ÇİRİK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:04 ABONE OL
Vali'den güvenlik güçlerine tatlı ikramı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokol üyeleri ile birlikte yılbaşı nedeniyle Hamur Jandarma Uygulama Noktası, Polis Merkezi Amirliği, Bölge Trafik Polis Uygulama Noktasını ziyarette bulundu.

Protokol üyeleri, vatandaşlarının huzur ve güvenliği için görev icra eden jandarma ve emniyet personellerle sohbet edip, tatlı ikramında bulundu. Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2020'nin son gününde görevi başında olan jandarma ve polislere görevlerinde kolaylıklar diledi.

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Vali'den güvenlik güçlerine tatlı ikramı
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