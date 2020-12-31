Van'da 80 saatlik kısıtlamada 2 saat geride kaldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

VAN'DA SOKAK VE CADDELERDE SESSİZLİK HAKİM OLDU

Van'da da kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddesi, Beşyol Meydanında sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Van'ın işlek caddelerinde polis ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirleri en üst düzeyde aldığı kentte, korona virüsle mücadele kapsamında yeni yılda vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği mekanlar mercek altına alındı.

Genel anlamda kısıtlamaya uyulan kentte polis ekipleri cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yaptı.