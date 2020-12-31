Ve Kovid-19 aşısı Türkiye’de...

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, dün sabaha karşı Ankara'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. 17 adet konteyner içerisinde taşınan 3 milyon doz inaktif aşı uçaktan görevliler tarafından titizlikle indirildi.







Aşıların 5 kamyon ve 2 TIR'la Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza altına alınana kadarki yolculuğunu SABAH anbean takip etti. Aşılar, iki hafta boyunca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenilirlik testlerinden geçirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında ilk etapta sağlık çalışanlarının 14 Ocak'tan itibaren aşılanmasına başlanacak.







Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak" denildi. Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak" denildi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların gelişini "Testler biter bitmez aşılama Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlayacak. Birlikte başaracağız" mesajıyla duyurdu.







Bakan Koca, Kovid-19 aşısının aracı firma vasıtasıyla alındığı iddialarının ise asılsız olduğunu belirterek, "Tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır" açıklamasını yaptı. Coronavac aşısı etkinlik testlerinde yüzde 91.25 güvenilirlik raporu aldı.







Öte yandan Bakan Koca, aşıların hakkaniyetle dağıtılacağını, sonuçların anlık paylaşılacağını kaydetti. Koca, aşıların 28 gün arayla 2 doz halinde uygulanacağını da belirtti.

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