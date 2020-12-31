Zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini aralıksız yürütüyor.

Yılbaşı gecesi yoğunlaştırılan denetimlerde, kısıtlamadan muaf olan pastane, çiçekçi ve çerez satışı yapan iş yerlerinde, zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. İşyeri çalışma ruhsatı, hijyen ve kapanış saatleri noktasında denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerleri hakkında da yasal işlem yaptı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi sürecinde yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, yılbaşı gecesinde de kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdiklerini kaydetti.