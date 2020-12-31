Zonguldak Valisi Tutulmaz ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2020 yılının son saatlerinde halkımızın huzur ve güvenliği için görevleri başında bulunan kolluk görevlilerimizi, kontrol noktası ve karakollarında ziyaret ederek 2021 yılının sağlık, huzur mutluluk getirmesi dileklerini iletti, başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz, ardından 2020 yılının son saatlerinde görev yapan şoför esnafı ile, kontrol noktasındaki görevliler ve vatandaşlar ile sohbet etti, yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü'de bulundu.

Vali Tutulmaz, açıklamasında, "Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Allah sağlıkla huzurla daha nice yeni yılları hepimize eriştirsin inşallah. 2020 yılı sıkıntılı bir yıldı. Hem ilimiz, hem ülkemiz, hem de Dünyamız açısından sıkıntılı geçti. Bir taraftan pandemi ile uğraştık. Dünyayı kasıp kavurdu hala da kavurmaya devam ediyor.

Aldığımız tedbirlerle bu bela ile mücadelede büyük başarı elde ettik. Zaman zaman tedbirleri gevşettiğimiz zaman halk olarak bu sıkıntıyla yeniden baş başa kaldık. Ancak gelinen noktada bilhassa son 20 gündür alınan tedbirlerle iyi bir konuma ilerliyoruz. Bunda vatandaşlarımızın gerek maske kuralına uymaları gerek mesafe kurallarına ve temizliğe riayet etmeleri ve özellikle evlerinde kalmalarıyla iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz.

Bugün sokağa çıkma yasağı var diğer yıllarda olduğu gibi yılbaşını etkinliklerle kutlamamız geleceğe daha fazla eğlenerek gitmemiz şuan itibariyle mümkün değil. Ancak kendi içimizde ailemizle beraber eğlencemizle beraber yapmaya bakalım şu birkaç günü biraz daha disiplinli olarak şekilde geçirelim. Aile gezmelerini zorunlu değilse yapmayalım" dedi.