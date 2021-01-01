2021'e özel, yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri! 1 Ocak kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile en anlamlı Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri

Hayırlı Cumalar! İslam âlemi, yeni yılın ilk günü olan bu günde, mübarek bir Cuma sabahına sağlık ve huzur içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Öyle ki, vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onların da bu hissi yaşamasını istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk ışıklarından itibaren 1 Ocak 2021 kısa, uzun, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, 2021'in ilk Cuma günü için de en anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

1 OCAK 2021'E ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ! KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!