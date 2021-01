Adıyaman Üniversitesi bölgenin parlayan yıldızı oldu

Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinin sorunsuz devam ettiğine vurgu yapan Turgut, Türkiye'nin en iyi uzaktan eğitim alt yapılarından birine sahip olduklarını söyledi.

Adıyaman Üniversitesini ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasına koyma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerinin de altını çizen Turgut, Adıyaman Üniversitesinde yapılan bazı çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

"AŞI ÇALIŞMALARI KAMUOYUNUN TAKDİRİNİ TOPLADI"

Rektör Turgut; "Adıyaman Üniversitemizi dünyada bir ilke imza atarak atlara enjekte edilen cansız Covid-19 virüsüyle 45 gün sonra antikor üretip, "Covidsera" ismi verilen beşeri antiserum çalışmasını yaptı. TÜBİTAK'ın destekleri ve ilimizde faaliyet gösteren VETAL A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ülke kamuoyunun takdirini topladı. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.

"ADYÜ SEMT POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILDI"

Semt polikliniğinin mevcut hastanenin yükünü hafiflettiğini belirten Turgut; "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Adıyaman Üniversitesi Semt Polikliniği, Üniversite kampüsümüzde hizmet vermeye başlarken, hastanelerimizdeki hasta yoğunluğu da büyük oranda düşmüş oldu. 640 metrekarelik alanda hizmet veren Semt Polikliniğinde, Dâhiliye, Çocuk Hastalıkları, K.B.B ve Psikiyatri olmak üzere dört servis bulunuyor." dedi.

"ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERDİ"

Yurt içinden ve yurt dışından öğrencilerin tercihi olan üniversite konumuna geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Turgut; "Adıyaman Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olma yolunda attığı adımların meyvesini almaya başlarken, ADYÜ'ye 29 farklı ülkeden 398 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrenci sayısı, Üniversitenin 2006-2019 yılları arasında kabul ettiği toplam yabancı öğrenci sayısının 4 katına tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

"TARIMSAL FAALİYETLERDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Tarımsal üretim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Turgut; "İlimiz Hasancık bölgesindeki 122 dönümlük arazide deneme üretimi olarak tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olan Stevia (şeker otu) bitkisi ve lavanta ekimi yapıldı. Üniversitemiz tarafından 2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlanıp GAP'a sunulan ve desteğe hak kazanan 3 proje için GAP İdaresi Başkanlığı (Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile protokol imzalandı. Kabul Edilen Projelerimiz; Çörekotu Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Pazarlama Eğitimi, Badem Bahçelerinde Kuraklığın Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Araştırma Uygulama ve Eğitim Çalışmaları, Dut ve İncir Yetiştiriciliği Potansiyelinin Geliştirilmesi" dedi.

"AKADEMİK KADRODA DERİNLİK SAĞLANDI"

Diş Hekimliği Fakültesindeki Klinik sayısının arttırıldığına dikkat çeken Rektör Turgut; "Halihazırda 62 klinikte hizmet veren Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut'un talimatları doğrultusunda devam eden çalışmaların ardından 102 klinik kapasitesi ile hizmet vermeye devam edecek. Üniversitemiz bünyesindeki akademisyen sayısı Mayıs 2019 itibarıyla 899 iken, bu sayı 2020 Aralık itibarıyla 918'e yükselmiş, 66 akademisyene ise görevde yükselme kapsamında üst kadroları teslim edildi. Üniversitemizdeki Doçent Doktor sayısı 56'dan 85'e, Profesör Doktor Sayısı ise 42'den 55'e yükseldi. Eğitim kalitesini arttırmak ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin rahat bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla, İslami İlimler Fakültesi binasının 1. ve 2. Katı, Tıp Fakültesi öğrencilerine tahsis edildi. Tıp fakültesini kampüse taşıdık" dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZİN KAPILARI HALKA AÇILDI, GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI"

Adıyaman halkını ve gençliğini önemsediklerini belirten Turgut; "Üniversitemiz bünyesinde yer alan kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu, çay bahçeleri ve diğer sosyal alanlar halkımızın hizmetine açılırken, kampüs içerisindeki fotoğraf çekimlerinden de herhangi bir ücret talep edilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK (Yükseköğretim Kurulu) arasında gerçekleştirilen protokol gereği, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde daha önce "Gençlik Evi" adı altında faaliyet gösteren merkezin, "Genç Ofis" olarak değerlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı." dedi.

"KARİYER PLANLAMALARINDA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLDUK"

Turgut; Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilimiz sanayicileriyle oluşturduğu etkin iletişim sonucunda Mühendislik Fakültesi mezunu 10 öğrencinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesi konusunda önemli çalışmaların altına imza atarken, İş-Kur desteğiyle 200 öğrenciye İş Arama Becerileri ve CV Hazırlama Teknikleri gibi konularda eğitimler verilerek öğrencilerin sertifika sahibi olmaları sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

"BİLİMSEL BAŞARILAR BİZİ GURURLANDIRDI"

Üniversitemizin başarılarını daha yukarı taşımak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Rektör Turgut; "Adıyaman Üniversitesi, Web of Science verileri esas alınarak hazırlanan akademik yayın sıralamasında ülke genelindeki devlet üniversiteleri arasında 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteler arasında ise 1. olma başarısı gösterdi. Adıyaman Üniversitesi, TÜBİTAK ULAKBİM Performans Göstergeleri raporuna göre 217 üniversite arasından ilk 100 üniversite arasında yer almayı başardı. Dünyanın en saygın üniversite sıralamaları arasında gösterilen US News Best Global Universities sıralamasında Adıyaman Ünievrsitesi, Dünya'nın en iyi 1113., Asya'nın en iyi 295., Türkiye'nin ise en iyi 20. üniversitesi ilan edildi. Üniversitemiz ayrıca, Fizik alanında dünyanın en iyi 380. üniversitesi olma başarısı gösterdi. Bunların yanı sıra üniversite olarak sosyal medyanın en güçlü 100 markasından birisi olduk. Öğrencilerimize haber ve duyurularımızı en hızlı ve güncel şekilde aktarmak amacıyla yeni medya uygulamalarını etkin kullanıyoruz. Sosyal Medya Marka Endeksi Social Brands Turkey verilerine göre Üniversitemizin resmi twitter hesabı, Türkiye'deki yaklaşık 55 bin kurumsal sosyal medya hesabı arasında Ağustos'ta 98, Eylül'de 81 ve Ekim'de 79. en güçlü marka oldu. Aynı dönemde tüm üniversiteler arasında ise en güçlü ilk 30 sosyal marka arasında yer aldık." dedi.

"ADIYAMAN TURİZMİNE AKADEMİK DESTEK VERDİK"

Adıyaman'ın adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirten Turgut; "Adıyaman'ın tarih öncesi dönemlerine ışık tutacak olan "Adıyaman İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi" hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı, Türk Tarih Kurumu ve Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin maddi katkıları ile Perre Antik Kentinde (Pirin) 11 yıl aradan sonra Adıyaman Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında Adıyaman Müze Müdürlüğü ile birlikte kazı çalışmaları yeniden başladı." dedi.

"İSRAFI ÖNLEDİK, ENGELLERİ KALDIRDIK"

İmkanları en iyi şekilde kullanmak adına gayret ettiklerini ifade eden Turgut; "Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, "Sıfır Atık Yönetmenliği" kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran Adıyaman Üniversitesine "Sıfır Atık Belgesi" verdi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan Adıyaman Üniversitesine "Erişilebilirlik Belgesi" verdi." şeklinde konuştu.

"EĞİTİM SEKTEYE UĞRAMASIN DİYE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK"

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut; "Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK), pandemi döneminde her üniversitenin kendi eğitim-öğretim programını belirleyeceğini duyurmasının ardından, Adıyaman Üniversitesi de uzaktan eğitim sistemine geçti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklar tamamlanarak, uzaktan eğitim için gerekli altyapı çalışmaları yapıldı." şeklinde konuştu.