Aliyev, Akar ve komuta kademesini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Başkent Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği destek için teşekkür eden Aliyev, "Bütün dünya görüyor ki Azerbaycan Türkiye birliği, kardeşliği sarsılmazdır. İyi günde, kötü günde biz birbirimizin yanındayız" dedi. Aliyev, "Dağlık Karabağ'daki gözetim merkezi ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olacak. Kontrolsüz Ermeni silahlı çeteleri mevcut" diye konuştu. Akar da "Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vaat ediyor" dedi.