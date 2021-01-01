İstanbul Emniyeti, sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda; hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu bir aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan aramalarda, sürücü Murat Ü.'nün, arabanın iç kısmında bulunan bir yerini oyduğu ve oraya ruhsatsız silahını gizlediği ortaya çıktı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde, yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca güvenlik denetimlerini sürdüren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, hareketlerinden şüphelendiği bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Şüphelinin üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis, araç içerisinde de detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli Murat Ü.'nün; direksiyonun hemen yanında bulunan bir bölmeyi oyduğu ve oraya ruhsatsız silahını yerleştirdiği ortaya çıktı. Silahın yanında bulunan bir şarjör ve dokuz mermiye de el konulurken, şüpheli sürücü Murat Ü. ise gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında işlem başlatılan ve adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.