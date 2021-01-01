Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Bunlar bu çağda yaşamıyor!

Son dakika... İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere öğle saatlerinde Ayasofya Camii'ne geldi. Namaz sonrasında basın açıklaması yapıp yapmayacağı merak edilen Başkan Erdoğan'ın soruları cevaplayacağı bir platform oluşturuldu. Namaz sonrasında Ayasofya Camii'de incelemeler yaptıktan sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan koronavirüs ile mücadele ve aşılama süreci olmak üzere gündemdeki birçok konu ve basın mensuplarının yönelttiği sorularla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte sabah.com.tr'nin canlı olarak takip ettiği açıklamalar kapsamında Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"AŞI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

"2020 tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Tabi temenni ederiz 2021 öyle olmasın. Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Temenni ediyoruz bu hızla atılan adımlar, bakanlığımızın aldığı gerekli tedbirler ile vaka sayıları hızla düşecektir.

"ALMANYA, RUSYA İLE KOVİD AŞISI GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bunun yanında Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu bununla ilgili TÜBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Burada da her şey olumlu ilerliyor. Aynı şekilde Rusya ile görüşmeler devam ediyor.

Tüm bunların dışında Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Tedbirlerimizle birlikte tabi bu devam edecek ve her geçen gün daha iyi olacak inşaAllah.