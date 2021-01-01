Başörtüsü üzerinden kutuplaşma planlayanlar sahnede

MHPlideri Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı:Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid- 19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir.(HDP'li Selahattin Demirtaş için) Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur.(CHP'li Fikri Sağlar'a) Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır.Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın. ANKARABAŞKAN Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile dün telefonda görüştü. İki lider karşılıklı yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.