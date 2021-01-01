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Noel’i bayram yaptı

’li , yeni yılı “Noel Bayramı” ilan etti. , çalışanlarına “” kostümü giydirdi. Belediyesi ise hazırladığı “Noel sepeti” ile şarap dağıttı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
BEKİR COŞKUN
MELİH TORUNLAR
Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
CHP Noel’i bayram yaptı
CHP zihniyeti 2021'i daha önce görülmemiş biçimde kutladı. Çalışanlar için "Yılbaşı sepeti" hazırlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırlanan sepetlere "Noel Bayramı" yazdırdı. Belediyede kadın ve erkek çalışanlara "Noel Baba" kıyafeti giydiren İBB, sokakta vatandaşa "Noel şekerleri" dağıttırdı.
Maltepe Belediyesi de yeni yılı kutlamak için personeli sokağa döktü. Bando ekibi 2 otobüsle, bazı semtleri dolaştı. Personel "Noel Baba" kılığında şeker, "yılbaşı şapkası" dağıttı.



Mersin'de de 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez gönderdi. Seçer'in gönderdiği şarap ve çerezler Mersinliler tarafından tepki topladı.
Noel, Hazreti İsa'nın doğumu neeniyle Hristiyan bayramı olarak kutlanıyor.
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CHP Noel’i bayram yaptı
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