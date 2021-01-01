"CHP'li Ekrem İmamoğlu, 1.5 yılda 29 milyar TL borçlandı”

İMAMOĞLU, 1.5 YILDA 29 MİLYAR TL BORÇLANDI

"Bir diğer konu ise İBB'nin borçlanma meselesi. 25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 Milyar TL. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi'nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 Milyar TL. M2021 Bütçesi ile birlikte bu rakam 29 Milyar TL. 580 milyon dolarlık eurobond ihracını ise yeni kaynak üretmiş gibi sunması tam manasıyla rezalet."

"SİZLERİN NİYETİ HİZMET DEĞİL PROPAGANDA SAVAŞI"

"AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin üzerine çökmeniz ise sizlerin niyetinin hizmet değil propaganda savaşı olduğunu gösteriyor. İstanbul'a bunu yapmayın. Vatandaşa bahane değil hizmet götürün. Asli işlerinizi dahi yürütemez haldesiniz, şov yapmaya devam ediyorsunuz. Yaptıklarınız bir şehrin yönetimine yakışmıyor ve bu yönetim anlayışı kesinlikle sürdürülemez."