"CHP'li Ekrem İmamoğlu, 1.5 yılda 29 milyar TL borçlandı”

"BUGÜNE KADAR İBB MECLİSİNDE HANGİ PROJENİZ ENGELLENDİ?"

"Kemal Kılıçdaroğlu: "Engel çıkartacaklar. Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanlarımız her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir." demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Genel Başkanı her açıklamasında 'Millet İttifakı'nın yönettiği belediyeler engelleniyor' yalanına sarılıyorlar. CHP yönetimi hakikati gizlemenin, yalanı meşrulaştırmanın, dezenformasyonu yaygınlaştırmanın her yolunu biliyor ve deniyor. Defalarca sormamıza rağmen cevaplarını alamadığımız sorular var. Bugüne kadar İBB Meclisinde hangi projeniz engellendi? İBB'nin aldığı ödeneklerde kesinti yapıldı mı?"