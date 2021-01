Çıtayı yükseltecek reformları yeni yılda yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni yıl mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajından satırbaşları şöyle:

ASRIN SAĞLIK KRİZİ: 2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021'e giriyoruz. Yeni miladi yılın, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kovid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk.

TAHLİYE OPERASYONU: Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik. 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Testlerden sonra bunları hizmete sunacağız.

AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ: Salgının dünyada yol açtığı kısıtlamalara rağmen, 2020 senesini, önemli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirmeye çalıştık. Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında Batı'da yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik. Savunma sanayiinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabii afetlerde devlet olarak tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6.7'lik büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah "Aşkınan çalışan yorulmaz" inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz.



ATTIKLARI HER ADIMDA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ



Karadeniz'de, 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde, özgürlüğüne kavuştu. Attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri rahmetle yâd ediyorum.



AYASOFYA'YI ASLİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURDUK



Salgınla mücadele ettiğimiz bu sancılı günlerde, millet olarak, Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk. Ayasofya'yı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vasiyetine uygun şekilde, dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı gibi attığımız kimi adımlarla da, ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını dünyaya gösterdik. Rabbim'e, üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle "Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma" şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum.



ERDOĞAN ÖZBEK MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonla görüştü. İki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider birbirlerinin yeni yılını kutladı.