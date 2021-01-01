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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve (KKTC) Cumhurbaşkanı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:54 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği
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