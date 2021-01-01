Emine Erdoğan: Tüm anneler evladına kavuşsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile ilgili Twitter paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın geçen yıl paylaştığı "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkûmdur. Diyarbakır Anneleri'nin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu" ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da tweet'te yer aldı.