Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri En başarılı Başkan, Sekmen oldu

En başarılı Başkan, Sekmen oldu

SONAR araştırma şirketinin yaptığı en başarılı Ak Partili Belediye Başkanları araştırmasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı birinci gösterildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:05 ABONE OL
En başarılı Başkan, Sekmen oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette "Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

Yerel Yönetim Performans Araştırması'nda AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üçüncü oldu.

1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?" sorusu yöneltildi.

Yapılan ankette yüzde 56,1 oy alan Başkan Sekmen, metropol şehirleri yöneten başkanları bile geride bıraktı. Hatırlanacağı gibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye birincisi seçilmişti. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile mücadelede de yerel yönetimler arasında Türkiye birincisi seçilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
En başarılı Başkan, Sekmen oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA