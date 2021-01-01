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İçişleri Bakanı 'de yapımı süren briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı , 'nin bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulunarak Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

İHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 22:37 Son Güncelleme: 1.1.2021 22:45 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

İdlib'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti.

İdlib'de yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Bakan Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi
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