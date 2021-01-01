Keçiören Belediye Başkanı: Ücret yarışı küçük siyasettir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücret 3100 lira olsun" çıkışının ardından CHP'li belediyelerin asgari ücretlerle ilgili girdiği yarışta Keçiören Belediyesinden tokat gibi yanıt geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altunok, söz konusu ücret arttırma yarışının hamaset ve küçük siyaset olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altunok; 4 bin ve üzerinde maaş alan çalışanları olduğunu belirterek çalışanların yüzde 90'ının ayrıca mesai aldığını kaydetti.

Altunok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret üzerinden bir maaş tartışmasıdır gidiyor. Hiç kimse şov yapmasın. Biz çalışan işçilerimizin %90'ına ayrıca mesai veriyoruz. 3.000 ₺'yi bırakın, 4.000-5.000-6.000-7.000 ₺ alan işçilerimiz var. Bunu bir yarışın içerisine sokmak, hamaset yapmak küçük siyasettir. İşçilerimizin hakkını zamanında veriyoruz, ikramiye borcumuz yok, memurlarımızın SDS ödemesini her ay muntazam yapıyoruz. Maaşlarımızı muntazam ödüyoruz. Herkesin hakkını hukukunu veriyoruz. İhtiyacı, sıkıntısı olan personelimize avans veriyoruz. Her türlü yardım ve destekte bulunuyoruz. Hiç kimse küçük hesaplar peşinde olmasın. "Bundan ne çıkartırız?" hesabına girmesin. Kamuoyunu yanıltmasın. Hiç kimse unutmasın ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar."