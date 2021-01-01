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’de operasyonu: 24 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece operasyonunda ile bağlantılı olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 1.1.2021 11:39 ABONE OL
Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece operasyonunda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için şehir merkezinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

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Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
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