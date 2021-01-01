Kocaeli İl Sağlık Müdürü uyardı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan vatandaşlara kısıtlama uyarısında bulundu. Vatandaşların, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını tedbirlere uyarak evlerinde geçirmeleri gerektiğini ifade eden Pehlevan, "Hem kendimiz, hem de sevdiklerinizin sağlığı için bu çok önemli" dedi.

'ALIŞVERİŞLERİ YOĞUN SAATLER DIŞINDA YAPIN'

Kısıtlamada özellikle komşu ve ev ziyaretlerinin virüsün yayılması yönünden çok tehlikeli olduğunu belirten Pehlevan, "Bu tarz toplu etkinliklerden kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Kısıtlamada market, manav gibi temel gıda yerleri belli saatlerde açık olacağından alışverişler yoğunluğun daha az olduğu zamanda yapılmalı. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün bulaşmasında daha çok fırsat veriyor" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERE SIKI SIKI UYALIM'

Valilik koordinasyonunda alınan önlemler, yapılan denetimler ve halkın kurallara uyum noktasında gösterdiği destekle vaka sayılarında büyük ölçüde düşüş gözlemlendiğini belirten Pehlevan, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlarımız bunu fırsat bilerek cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturmakta. Böyle olunca sosyal mesafe ister istemez ihlal ediliyor. Ancak rehavete kapılmamalı ve tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edilmeli. Aksi taktirde vaka sayıları hızla yükselişe geçebilir. Rehavet en büyük düşmanımızdır" dedi.

'KİMSENİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAYALIM'

Vakaların çoğunluğunun aile içi bulaş yoluyla yayıldığını da hatırlatan Pehlevan, "Dışarıdan evimize virüsü taşımayalım. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. Valiliğimiz koordinasyonunda tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Aşı süreci tamamlanana kadar önümüzdeki birkaç ayı büyük bir dikkatle maske, mesafe ve hijyeni kurallarına uyarak geçirelim" şeklinde konuştu.

'EVİMİZDE GEÇİRELİM'

Sağlık çalışanlarımızın emiğine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çizen Pehlevan, "Kurallara mutlaka uyalım, önlemlerimizi alalım, virüsün bulaşma gücünü azaltalım. Gelecek yıllara sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde girebilmek için yeni yılın kısıtlama ile başlayan ilk günlerini,evimizde ve kurallara uyarak geçirelim. Bu vesileyle görevi başında olan tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.