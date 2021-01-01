Koronavirüs ırkçılığı patlattı! Türkler de hedef oldu!

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Ajansı, ırkçılık ile ilgili yeni verileri paylaştı, ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. Ajans, bu yılın kasım ayı sonuna kadar ülkede 6 bin ırkçı ve ayrımcı saldırının kaydedildiğini duyurdu. Geçen yılki rakamın 3200 olması, durumun endişe verici hal aldığını ortaya koydu. Pandemi döneminde göçmenlerin günah keçisi ilan edildiği de vurgulandı.