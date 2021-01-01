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Koronavirüs ırkçılığı patlattı! Türkler de hedef oldu!

’da endişelendiren seviyelere çıkan ırkçılık, pandemi döneminde zirveye ulaştı. Faşistler, ülkedeki yabancıları günah keçisi ilan edip saldırdı

CENGİZ PARLAYAN
Mustafa AKBABA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 08:48 Son Güncelleme: 1.1.2021 08:50 ABONE OL
Koronavirüs ırkçılığı patlattı! Türkler de hedef oldu!

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Ajansı, ırkçılık ile ilgili yeni verileri paylaştı, ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. Ajans, bu yılın kasım ayı sonuna kadar ülkede 6 bin ırkçı ve ayrımcı saldırının kaydedildiğini duyurdu. Geçen yılki rakamın 3200 olması, durumun endişe verici hal aldığını ortaya koydu. Pandemi döneminde göçmenlerin günah keçisi ilan edildiği de vurgulandı.

TÜRKLER DE HEDEF OLDU

KORONAVİRÜS salgınının başında Asyalı görünen insanlara karşı ırkçılık ile ayrımcılığın arttığı, Asyalıların mağazalara girmelerinin engellendiği belirtildi. Türk ve Arap kökenlilerin de gerçekleştirdikleri düğünlerden sonra bulaş sayısını artırdığı şüphesi ile faşistlerin hedefi olduğuna dikkat çekildi. İstatistiklere yansımayan vakalar da dikkate alındığında durumun ciddi olduğu aktarıldı.

POLİSTE SKANDALIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

ALMANYA'NIN Osnabrück kentinde internet üzerinden birbirlerine aşırı sağcı içerik gönderdikleri şüphesiyle biri emekli dört polisin evi arandı. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanı içerikli yüzlerce video ve fotoğraf göndermekle suçlandı. Polisler görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir kadın polis de Whatsapp sohbet grubunda ırkçı paylaşım yaptığı için görevden alındı.

TUTUKLAMA EMRİNE RAĞMEN 475 IRKÇI SERBEST

ALMANYA'DA tutuklama emriyle aranan 475 aşırı sağcının olduğu ve halk arasında dolaşmaya devam ettiği bildirildi. Aranan kişilerin bir kısmının terör eylemlerine karıştığı tahmin ediliyor.

Federal Hükümet raporuna göre, tutuklama kararı, sığınmacı yurtlarına, polise saldırı, şiddet eylemlerine karışma gibi suçlardan dolayı çıkartıldı.

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Koronavirüs ırkçılığı patlattı! Türkler de hedef oldu!
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