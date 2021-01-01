Kripto FETÖ’cüler tek tek çözülüyor! İzmir’de 10 ayda 293 itirafçı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik 10 aylık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda bin 311'i muvazzaf asker olmak üzere bin 728 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 792'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 293 örgüt üyesi asker etkinlik pişmanlıktan faydalanarak FETÖ hakkında tüm bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 293 itirafçı serbest bırakılırken, ortaya çıkan itirafçı sayısı örgütteki çözülmeyi gözler önüne serdi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak EGM Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ülke geneli ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzu üzerinden geniş kapsamlı inceleme yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Emniyet İstihbarat tarafından 19 Kasım 2019 ile 8 Aralık 2020 tarihleri arasında 13'ü ana operasyon olmak üzere yüzlerce FETÖ operasyonu yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart 2020 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirilemedi.



1728 GÖZALTI KARARI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 ay boyunca yürütülen soruşturmalarda TSK içinde sözde FETÖ yapılanması olduğu tespit edilen bin 728 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bin 311'i muvazzaf, 401'i muvazzaf olmayan asker, 16'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 792'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 236 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında tüm bildiklerini anlatarak itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği bilgilerin faydalı bilgiler olduğu anlaşılınca, 236 şüpheli serbest bırakıldı.



EN BÜYÜK FETÖ SORUŞTURMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü, "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı alındı. Yine alınmaya devam edecek" şeklinde 8 Aralık'ta düzenlenen İzmir'deki dev FETÖ soruşturmasına dikkat çekmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en büyük operasyonunda 278 kişi gözaltına alınmış, 60 kişi itirafçı olmuştu.