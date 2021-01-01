Lütfiye Selva Çam: İBB'de gerçek yüzlerini ortaya koydular

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar'ın başörtülülere karşı nefret söyleminde bulunmasına çok sert tepki verdi.

Çam, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken "Çağdaş olmayan kıyafetle katılmak" başlıklı bir disiplin soruşturması geçirdiğine dair belgeyi paylaşarak, Fikri Sağlar ve zihniyeti hakkında "Kovid-19 bile mutasyona uğrar ama bu kafa asla değişmez" başlığını taşıyan bir açıklama yayınladı.

Çam, "CHP'nin karanlık dehlizlerinde zerre değişim olmuyor. Adam hala: 'Başörtüsü başka, türban başka şey' diyerek eskisi gibi keyiflerine göre ayrımcılık derdinde. Çağdaşlığın ölçüsünü yine Fikri Sağlar gibiler mi belirlemeli?" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA DİN DÜŞMANLIKLARINI, 'ÇAĞDAŞLIK' İDDİASIYLA SAKLADILAR"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam sözlerine şu şekilde devam etti:

"Onbinlerin mağduriyeti hafızalardan silinmemişken, Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin tüm yasakları bitirmesiyle taptaze olan acılarımızı kalbimize gömdük. Tartışmaları, biz bitirdik; uzatmadık. Yaşananlara rağmen acılarımızı tarihe gömelim dedik. Her türlü ayrımcılığın dönemini biz kapattık. Ama şu ahlaksız zihniyet hiç değişmedi. Diğer taraftan, başörtüsü edebiyatıyla sahte gözyaşları dökenler ise; asla milletimiz için değil; sadece kendi ikballeri, makamları ve kariyeri için; bu kılık, kıyafet ve ayrımcılıklarla uğraşanlara utanmadan, sıkılmadan vagon oldular. Yıllarca din düşmanlıklarını, 'çağdaşlık' iddiasıyla sakladılar."

"DİNİNİ YAŞAMAK İSTEYENLERE ASLA SAYGI DUYMADILAR"

"Dinini yaşamak isteyenlere asla saygı duymadılar. 'Allah' demeyi yasaklattıkları günlerin özlemiyle; 'Tanrı Uludur' diyerek, ülke iktidarına sahip olamasalar da ilk fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçek yüzlerini ortaya koydular. Hadsizliğe bakın; hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor; başı kapalı hakimin adaletine güvenmiyormuş!? Millet bunlara bir fırsat verse 21. yüzyıl filan demeyip her türlü ayrımcılık, ilkellik ve aşağılık baskıcı yaklaşımlar kaldığı yerden devam edecek."

"AYASOFYA İÇİN: 'NİYE CAMİ YAPTINIZ?'; 'SULTAN AHMET BİLE MÜZE OLSUN' DERLER."

"Ayasofya için: 'Niye cami yaptınız?'; 'Sultan Ahmet bile müze olsun' derler. 14 asırlık Vahye dayalı dini kurallara Türkçeleştirmek adına her vesileyle faşizanca müdahale ederler; CHP'li olmayan öğretmenleri kınarlar; 'Başı kapalı doktora gitmeyiz, hâkimini dinlemeyiz' derler."

"CHP'NİN ZİHNİYETİ ASLA DEĞİŞMEZ; EVRİME UĞRAMAZ, TEKÂMÜL ETMEZ"

"Kısacası bu Kovid-19 belası bile mutasyona uğrar veya aşısı bulunur; derdi biter ama şu CHP'nin zihniyeti asla değişmez; evrime uğramaz, tekâmül etmez. Giderek de HDP çizgisine doğru gittiği için daha da kötüye gider (MUTANT olur). Fiks:%25 + Kayebedenlerle (Loosers) devam ederler. En gelişmiş ülkeler arasına Türkiye'yi taşımış bir AK Parti klasmanına CHP asla ulaşamaz; milletimiz bunu çok iyi gördü. Tam 30 yıl önce, 20 yaşındayken: 'Çağdaş olmayan kıyafetle sınava girmekten' dolayı aldığımız şu soruşturma dönemi Türkiye'sine asla milletimiz izin vermeyecek!"