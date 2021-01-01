Meral: Dayakçı müdür ve görevlilerden şikâyetçiyim

Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy Belediye binasının kapısında darp edilmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Darp edildiğine ilişkin elinde kamera kayıtları olduğunu belirten İlknur Meral, şikâyet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Şahsıma ait hissenin satışına ilişkin ihale, usul ve yasaya aykırı olarak yapılmıştır. İhaleye katılıp izlemem ve başka alıcıların ihaleye girmesi engellenmiştir. Sadece bir alıcı ile ihale gizlice gerçekleştirilmek istenmiştir. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Tülay Bitiş'ten şikâyetçiyim. Ayrıca beni darp eden güvenlik görevlilerinin kimliklerinin tespit edilmesini, Tülay Bitiş'in azmettiren, güvenlik görevlilerinin ise fail olarak cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasını istiyorum."