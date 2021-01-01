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Milletvekili Aydın: Dervişin FİKRİ ne ise ZİKRİ de odur

Başörtüsü ile ilgili olarak açıklamada bulunan eski Bakan ’a tepki gösteren AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili , Dünyayı kasıp kavuran pandemiye karşı aşı dahi geliştirildi. Tedbir alına biliniyor, tedavi oluna biliniyor. Ancak, bu hastalıklı zihniyete bir türlü derman bulunamadı.” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:43 ABONE OL
Milletvekili Aydın: Dervişin FİKRİ ne ise ZİKRİ de odur

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eski Bakan Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili olarak açıklamalarına tepki gösterdi.

Eski Bakan Fikri Sağlar'ın umutsuz vaka olduğunu belirten Milletvekili Aydın açıklamasında; "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" diyerek, Fikrini de, Zikrini de ortaya koymuştur. Kendimde bir Avukat olarak Sağlar'a diyorum ki, unutmayın ki Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değildir. Bu olsa olsa faşist zihniyettir. Covid-19'dan daha tehlikeli ve maalesef tedavi imkanı da bulunmayan faşizan bir akıl tutulmasıdır. Dünyayı kasıp kavuran pandemiye karşı aşı dahi geliştirildi. Tedbir alına biliniyor, tedavi oluna biliniyor. Ancak, bu hastalıklı zihniyete bir türlü derman, bulunamadı. Umutsuz vaka. Anlaşılan tek parti zihniyeti hiç değişmeyecek. 7'sinde ne ise 70'inde de aynı terane. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı!..." şeklinde konuştu

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Milletvekili Aydın: Dervişin FİKRİ ne ise ZİKRİ de odur
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