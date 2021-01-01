MİT kumpası 7’nci yılında FETÖ’nün ilk silahlı eylemi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), ilk silahlı eylemi "MİT kumpası" 7'inci yılını doldurdu. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'ların, FETÖ üyesi savcının talimatıyla durdurulması ve uluslararası arenada "Türkiye DEAŞ'a silah gönderiyor" propagandasıyla hazırlanan kumpas, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanmıştı. Başarısız olan 17-25 Aralık girişiminden bir hafta sonra gerçekleşen kumpas, örgütün de aynı zamanda ilk silahlı eylemi olarak kayıtlara girmiş oldu. 1 Ocak'ta durdurulan TIR'ların ihbarını Hatay'daki jandarma personellerinden sorumlu mahrem imam Mustafa İlhan, 19 Ocak'ta durdurulan TIR'ların ihbarı ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Gültekin Menge tarafından yapılmıştı. İki ismin de örgüt bağlantıları tek tek ortaya çıkarıldı. TIR'ların durdurulmasına yönelik Adana 13. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davada 11 mahrem imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sine 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen cezalar verildi.