Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması

Son dakika bilgisine göre Başkan , 5 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 00:57 Son Güncelleme: 2.1.2021 00:58 ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, son dakika olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA