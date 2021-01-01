Son Dakika: Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya yağmadan tutuklandı

BORÇLU OLDUKLARI ADAMI YAĞMALADILAR

Darp edilen Mustafa Emel, polise verdiği ifadesinde Hurmalı Mahallesindeki Yusuf Serin İş Merkezindeki işyerinde yalnız başına otururken Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul ve Erkan Akkaya'nın geldiğini, Kenan Akkaya'nın kendisine taşeron iş verdiğini ve yaklaşık 28 bin lira borcu olduğunu söyledi.