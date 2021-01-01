Tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu! 3 kişiye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bazı kişilerin kiraladıkları tekstil fabrikasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Fabrikaya saklanan şüpheliler A.Ü., İ.T. ve E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramada ise ofis olarak kullanılan alanda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.