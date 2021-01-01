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Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü YPG/PKK operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 1.1.2021 11:12 ABONE OL
Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte yönelik Adana ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyonda M. A. ile Suriye uyruklu Mustafa S. ve Muhammed H. gözaltına alındı.

AYAKKABILARI GÖNDEREN KİŞİ

Diyarbakır'da yakalanan M.A.'nın, yaklaşık 5 ay önce Adana'daki bir evde ele geçirilen ve tabanlarında örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği belirtilen pusulaların yer aldığı 18 çift spor ayakkabıyı kargoyla gönderen kişi olduğu öğrenildi.

TARIM VE İNŞAAT İŞÇİSİ

Öte yandan Adana'da yakalanan Mustafa S. ve Muhammed H.'nin ise yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri, inşaat ve tarım işlerinde bir süre çalıştıkları ve terör örgütü saflarında çatışmalara katıldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama
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