Türkiye'den son dakika Uğur Şahin hamlesi! Geliyor...

Son dakika haberi: Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimiyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüste aşı çalışmalarına yönelik önemli açıklamada bulundu. Kovid-19'la mücadele kapsamında ilk toplantıyı 31 Ocak 2020'de yaptıklarını anımsatan Bakan Varank sıfırdan başlanılan korona çalışmalarında geriye bakıldığında yapılanları işaret etti ve bundan sonraki adımlar için de heyecan veren bir müjdeyi paylaştı;

TÜRKİYE'DEN KRİTİK UĞUR ŞAHİN HAMLESİ

Varank'ın verdiği haberlerin içerisinde Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği fakat Alman aşısı olarak anılan biontech koronavirüs aşısına ilişkin kritik bir hamle yapıldığı bilgisi yer aldı. İşte ayrıntılar ve Bakan Varank'ın açıklamaları;