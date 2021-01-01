Uyuşturucu partisine suç üstü

Gece yılbaşı mesaisini yoğun bir şekilde sürdüren ekiplerin, İl merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarında 5 ayrı şahısta uyuşturucu madde ele geçirilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında 37800 TL idari para cezası tatbik edildi.

Operasyonla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezinde E. Ü. isimli şahsa ait ikamette Uyuşturucu Partisi (Alem) düzenlendiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda; E.Ü isimli şahsın ikametinden çıkan 2 ayrı şahsın yakalaması yapılmış, ikametten çıkan Y.G. isimli şahıstan, 2 adet Ecstasy Hap, 0.80 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiştir. S.Y ve C.K. isimli şahıslardan, 0.70 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Devamında ikamete girilmek istenmiş olup, ikamet giriş kapısına barikat kurulduğunun anlaşılması üzerine kapı kırılmak suretiyle içeriye girilmiş, 20 Metre alan içerisinde bulunan şahısların uyuşturucu maddeleri soba içerisine attıkları tespit edilmiştir. İkamet sahibi E.Ü. ve ikamet içerisinde bulunan 9 şüpheli şahıstan ve ikamet aramasından; 6 Fişek halinde 82.1 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 10 Fişek halinde 2.25 Gram Metamfetamin maddesi, 5 fişek halinde 2.30 Gram Eroin maddesi ile birlikte, 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış, ayrıca 12 şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında 37800 TL idari para cezası tatbik edilmiştir. Yeni yılda da vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görev başında olan ekiplerimiz, il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalarda; 5 ayrı şüpheliden, 126 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1.75 gr metamfetamin ele geçirilmiştir. Narkotik şube müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalarda evde düzenlenen uyuşturucu partisinde 5, farklı bölgelerde üzerlerinde uyuşturucu yakalanan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır" şeklinde ifade edildi.