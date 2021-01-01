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Yılbaşı gecesi tedbirlerini hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler

'in ilçesinde  koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yılbaşı gecesi bir evde bir araya gelen 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 19:26 ABONE OL
Yılbaşı gecesi tedbirlerini hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler

Mersin'in Anamur ilçesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yılbaşı gecesi bir evde bir araya gelen 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Mersin'in Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı inşaat halindeki binada Koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratını alan Jandarma ekipleri, adrese baskın yaptı.

'BİNAYI IŞIKLARLA SÜSLEMİŞLER"

Yapılan operasyonda, binanın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza ceza kesildi.

Ayrıca yapılan aramada 107 bandrolsüz içki ele geçiren Jandarma ekipleri, etkinliği düzenleyen 1 kişi hakkında da adli ve idari işlem uyguladı.

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Yılbaşı gecesi tedbirlerini hiçe saydılar; 56 bin 700 lira ceza yediler
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