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Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
EMNİYET yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda şehirde operasyonlar düzenledi. İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı, 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli yakalandı. Batman'da ise gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa BAKIRHANHalit TURAN-Necdet ÇAKIR/SABAH
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Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu
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