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Bakan Koca iki haftada ailesinden 4 kişiyi kaybeden İlkokul müdürünün mesajını duyurdu! "Anneme son vedayı edemedim"

Sağlık Bakanı , ’da 16 günde ailesinden 3 kişiyi koronavirüs nedeniyle kaybeden ve kendisi de koronavirüse yakalanan ilkokul müdürü Cevdet Alkan’ın mesajını paylaştı. Covid-19 konusunda uyarılarda bulunan Alkan mesajında, “Anneme son vedayı edemedim” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 20:28 ABONE OL
Bakan Koca iki haftada ailesinden 4 kişiyi kaybeden İlkokul müdürünün mesajını duyurdu! Anneme son vedayı edemedim

Sağlık Bakanı Koca'nın "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım" diyerek Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
Hatay'da 16 günde annesi, babası ve ablasını COVİD-19'dan, diğer ablasını da kanserden kaybeden Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan, yakalandığı koronavirüsü yenmenin buruk sevincini yaşadı. Bizlere de bir mesajı var:

"Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz"

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Bakan Koca iki haftada ailesinden 4 kişiyi kaybeden İlkokul müdürünün mesajını duyurdu! "Anneme son vedayı edemedim"
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