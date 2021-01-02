Bay Fikri sen çağın dışında kaldın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Buzat bu çağdayaşamıyor.Çok gerilerdekaldı. Neyazık ki CHPzihniyetininfaşizan anlayışınıngeçmişteolduğugibibugüne yansımasıdır.Ve bu faşist anlayış hâlâyaşamını sürdürüyor.Bu başörtülü kızlarımızyıllarca üniversitelerinkapılarından çevrildi.Çiftçi olursan başörtüsümeşrudur amaüniversiteli olursan başörtüsüyasaktır. Böyle bir mantıkvardı. İnsanın giyimine kuşamınagöre değerlendirilmeyekalkacak olursak bunu birdefa demokrasi, fikir özgürlüğüolarak anlatmak, inançözgürlüğü olarak anlatmakmümkün değildir. Sorduğunzaman inanç ve fikir özgürlüğündenbahsediyor. Nasıl birinanç, fikir özgürlüğü. Bırakınartık bu işleri ya. Artık 40'lı50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu,yaşam tarzı olarak hâlâinsanların yaşamına müdahaleettiklerini görmek istemiyoruz.Bugün parlamentodabaşörtülü bayanlarımız var.Bay Fikri, görüyor musunbunları? Bak buralara kadargelindi. Daha çok mesafeleralacağız ama sen çağındışında kaldın.Öyle kalkıp da Bey Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, bununla oy almak için milleti aldatma sürecini de bir kenara bıraksın. Milleti aldatamazsın. Geçti o işler. 20 tane başörtülü alıp yanına koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın âlemi yok. Burada da hâkim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir. Şartların içinde bir defa şu yoktur. Başörtülü olan hâkime olamaz, savcı olamaz, polis olamaz. Böyle bir şey var mı. Devletin hangi kurumuna hangi şartlarla girilir bunlar bellidir. Bunlar daha çok şeyler görecekler. Hangi kurumlardan mezun olduğunuz zaman nerelere girecekler, bunlar bellidir. Bu kuralları değiştirme yetkisi yoktur.Bay Kemal neden bunu cevapsız bıraktı? Onun adına ben konuşmayayım. Bunların sorunları var. Taciz var, tecavüz var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği net ortada. Şimdi en güzel dersi 2023'te milletim sandıkta verecektir diye düşünüyorum.(Sözcü'nün Ayasofya'nın açılışını 2020 felaketler listesine eklediği skandal manşetine dair) Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de para verip okumasın. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.2020 tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Temenni ederiz 2021 öyle olmasın. Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Vatandaşlarımızın tutarlılığı var. Ama bar, pavyon vesaire... Dün Boğaz'da bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlara bizi ciddi manada üzüyoruz. Biz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız.