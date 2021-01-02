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Bay Fikri sen çağın dışında kaldın

Başkan Erdoğan: zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansıması. Geçti o işler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak buralara kadar gelindi. Daha çok mesafeler alacağız

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Bay Fikri sen çağın dışında kaldın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
(Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine dair) Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Çiftçi olursan başörtüsü meşrudur ama üniversiteli olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmeye kalkacak olursak bunu bir defa demokrasi, fikir özgürlüğü olarak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Sorduğun zaman inanç ve fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç, fikir özgürlüğü. Bırakın artık bu işleri ya. Artık 40'lı 50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hâlâ insanların yaşamına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak buralara kadar gelindi. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın.

OY ALMAK İÇİN MİLLETİ KANDIRAMAZSIN ONLAR SENİ İYİ BİLİYOR
Öyle kalkıp da Bey Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, bununla oy almak için milleti aldatma sürecini de bir kenara bıraksın. Milleti aldatamazsın. Geçti o işler. 20 tane başörtülü alıp yanına koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın âlemi yok. Burada da hâkim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir. Şartların içinde bir defa şu yoktur. Başörtülü olan hâkime olamaz, savcı olamaz, polis olamaz. Böyle bir şey var mı. Devletin hangi kurumuna hangi şartlarla girilir bunlar bellidir. Bunlar daha çok şeyler görecekler. Hangi kurumlardan mezun olduğunuz zaman nerelere girecekler, bunlar bellidir. Bu kuralları değiştirme yetkisi yoktur.

BAY KEMAL NEDEN CEVAPSIZ BIRAKTI?
(PINAR GÜLTEKİN'İN BABASININ AÇIKLAMALARI): Bay Kemal neden bunu cevapsız bıraktı? Onun adına ben konuşmayayım. Bunların sorunları var. Taciz var, tecavüz var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği net ortada. Şimdi en güzel dersi 2023'te milletim sandıkta verecektir diye düşünüyorum.

OKUMAYIN, AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZI
(Sözcü'nün Ayasofya'nın açılışını 2020 felaketler listesine eklediği skandal manşetine dair) Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de para verip okumasın. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.

BİZ YASAKLARI KEYFİMİZ İÇİN İSTEMİYORUZ
2020 tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Temenni ederiz 2021 öyle olmasın. Aşılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK görüşmeleri sürdürüyor. Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin kendi aşı çalışmaları var. Vatandaşlarımızın tutarlılığı var. Ama bar, pavyon vesaire... Dün Boğaz'da bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlara bizi ciddi manada üzüyoruz. Biz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Temennim odur ki daha olumlu neticeler alırız.

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Bay Fikri sen çağın dışında kaldın
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