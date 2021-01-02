CHP gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor

CHP'li eski Bakan ve Milletvekili Fikri Sağlar'ın, "O kafa yine hortladı" dedirtecek "Türbanlı hâkimin adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" sözlerine kadın siyasetçilerden de tepki yağdı.Başörtüsü nedeniyle hâkimlik sınavına girmek bir yana başvurusu bile kabul edilmeyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı. Zengin, CHP'den gelen bu tür açıklamaların aslında kendisini şaşırtmadığını belirterek, CHP grup başkanvekilinin TBMM Genel Kurulu'nda kısa bir süre önce kendisine yönelik 28 Şubat sürecini hatırlatan "Şu kadına haddini bildirin" sözlerini kullandığına dikkat çekti.Zengin, CHP'nin hem bunları söylediğini hem de "Türkiye'de böyle yasak kalmadı. AK Parti bunu kullanıyor" dediğini hatırlatan Zengin şöyle devam etti: "Kadınların gerçek manada seçilme hakkına 2015 yılında sahip olduğunu söylediğimde ben linç yedim. Ne söylediğim ortada aslında. 80 yıl başörtülü kadınların haklarının gasp edildiğini görmüyorlar. Başörtülü kadın olarak hâkimlik sınavına başvurum bile kabul edilmedi. Hükümet oluncaya kadar başörtülü kadınların okuması, çalışması, başörtülü olmayan kadınlar ile eşit muameleye tabi olmasında sorun vardı." Zengin, CHP'nin başörtüsü gibi konularda "Bu sorun artık aşıldı" diyerek değiştiğini ima etse de gerçek yüzünün, normalinin problemli alanlarda ortaya çıktığını belirtti ve "Gerçek sızıyor ya da kusuyorlar" mesajı verdi.Sağlar'ın sözlerinin iki temele dayandığına dikkat çeken Zengin, "Birincisi; 'Normal olmak başı açık olmaktır' diyor. Oysa benim ve AK Partililer'in normali kadının istediği gibi giyinmesidir. Kadın ister başını açar, ister örter. İkincisi de yıllardır Türkiye'de dillendirilen "Başörtülü kadınların polis, hâkim ve memuriyet gibi mesleklerde kararlarını buna göre vereceği emaresi" olduğunu hatırlatan Zengin, "Başörtülü hâkimin kararlarından kuşku, başını örtmeyen kadınlar için de aynı tezi ortaya çıkartır. Bu kabul edilemeyecek bir şey" dedi.