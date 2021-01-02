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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'deki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile yaralanan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 18:58 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine telefonda taziyede bulunan Çavuşoğlu, yaralanan vatandaşların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca firma sahibiyle de görüşerek durum hakkında bilgi aldı, taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde devam edildiğini bildirmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla görüştü
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