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Elektronik harpte dosta güven, düşmana korku

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Elektronik harpte dosta güven, düşmana korku
Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarıyla gerginlik yaratan Yunanistan, bu yıl ekonomisindeki daralmaya rağmen savunma bütçesini 5 kat arttırdı. Libya ve Azerbaycan'da dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA'larının bu kararda rolü olduğu değerlendirilirken, Atina'nın merceğinde bir Türk Koral Elektronik Harp Sistemi olduğu öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği elektronik harp sistemlerinde Türk Savunma Sanayi büyük aşama kat etti. Operasyonlarda Mehmetçik'e büyük katkı sunan sistemler radarları kör ediyor. Yunan Savunma analistleri 'Türkiye'den geri kalmamalıyız' diyor.
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Elektronik harpte dosta güven, düşmana korku
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