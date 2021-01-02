Mehmet Ellibeş'ten Sözcü Gazetesi’nin skandal manşetine sert tepki!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Pandemi nedeniyle online yapılan mahalle başkanları toplantısına yılın ilk günü de devam etti. AK Parti Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Av.Halit Çokan moderatörlüğünde online danışma meclisi şeklinde geçen toplantıya İlçe Sorumlusu İbrahim Gürsel, İlçe Koordinatörü Recep Demir, İlçe İletişimcileri Berna Yenice Esen, Muharrem Küçük, Mustafa Tırpan, İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İzmir Demirkıyık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ile bütün mahalle başkanları katıldı. Başkan Ellibeş, yüz yüze toplantılara müsaade olana kadar teşkilatla bu şekilde iletişimi sürdüreceklerini belirterek, "Bizler her daim milletimizin yanında, hakikati konuşmakla yükümlüyüz. Aksi halde meydanı kimleri dolduracağını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz" dedi.

SİZİN İÇİN FELAKET OLAN, BİZİM İÇİN MUTLULUK KAYNAĞIDIR

Konuşmasında Sözcü Gazetesi'nin yılın felaketleri arasına Ayasofya Kebir Camiinin yeniden ibadete açılışını da koymasına dikkat çeken Ellibeş, şunları söyledi: "Ayasofya Kebir Camiinin yeniden Müslümanların ibadetine açılması ülkesine ve milletine bağlı herkesin yüreğinde tarifi zor bir sevinç yaşatmıştır. Bırakın bunu bir felaket olarak adlandırmayı, yalnızca ülkemiz için değil, dünyanın her köşesindeki Müslümanlar için umut kaynağıdır. Seksen altı yıllık bir esaretin zincirlerinin kırılmasıdır. Sözcü Gazetesi'nin bu tarihi ve büyük olayı bir felaket olarak arlandırması, dünyada bu açılışı sevinçle karşılayanlar yerine haber metninde tepki gösteren ülkeler olduğunu yazması, aslında kimlerin ve neyin sözcüsü olduğunu da göstermiştir. Bu gazeteyi alıp, okumak, para vermek ülkemiz üzerinde karanlık senaryolar yazanları mutlu etmek olur.

Bugün ellerine geçen kısıtlı güçten kaynaklı baş dönmesiyle Ayasofya'nın ibadete açılışını felaket olarak adlandıranlar, emin olun yarın ilk fırsatta Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervelerini gereksiz, şehir hastaneleri israf, savunma sanayiindeki SİHA'ları, tankları, helikopterleri milli güvenlik sorunu, yerli otomobil girişimlerini işgüzarlık olarak gösterecektir. Şehitler vererek sınır ötesinde oluşturulan güvenli hatlarımızı geri çekecek, Karabağ'ın Ermenistan'dan kurtulup, Azerbaycanlı kardeşlerimize verilmesini Avrupalılaşmanın önünde engel olarak görecektir. Bütün bunların yanında CHP'li Fikri Sağlar'ın "Başörtülü bir hakim adalet sağlayamaz" çıkışının da bu döneme denk gelmesi manidardır. Görünen o ki, gerçekten de bu zihniyet bir köşede beklemiş ellerini ovuşturuyor ve Türkiye'yi yeniden karanlık günlere döndürmek için fırsat bekliyor. İşte bu nedenle değerli kardeşlerim, AK Parti Teşkilatları olarak hiçbir zaman rehavete kapılmadan, milletimizden kopmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onlar sanıyor ki, AK Parti bitecek bizlere yine gün doğacak. Ama AK Parti demek, milletin ta kendisi demektir. Milletimiz var olduğu sürece AK Parti de var olacaktır."