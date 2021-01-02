Firari hükümlü kadın yakalandı!

Adana'da insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılından beri cezaevi firarisi olarak aranan Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNDEN KAÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'insan ticareti yapma', 'fuhşa teşvik etme', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE KONULDU

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ne bir evde gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.'nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.