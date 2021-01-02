Güven kaynağımızsınız gözlerinizden öpüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda girdi. Kato Jirka bölgesindeki 3 bin rakımda bulunan üste askerlerin yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, 2021'in ilk dakikalarında Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi. Başkan Erdoğan askerlere hitabında "2020 bizim için gerçekten çok sıkıntılı oldu. 2021 yılını temennim odur ki inşallah sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak sürdürürüz" ifadelerini kullandı. Mehmetçiğin bölgede özellikle terörle çok büyük bir mücadele verdiğine vurgu yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generallerimiz ve komutanlarımız olmak üzere tüm er, erbaş, uzman çavuşlarımızı, hepsini şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun inşallah. 2021'i bitirip 2022'ye girerken inşallah çok daha farklı bir Türkiye olarak bunu kutlar ve geleceğe çok daha güçlü bir Türkiye olarak devam ederiz diyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Jandarma Genel Komutanımız Arif Paşa ve beraberindekileri kutluyorum, bütün emir komutanız altındaki kardeşlerimi de gözlerinden öpüyorum.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de "Vatanımız ve şanlı bayrağımız için burada hazırız" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, dün gündüz vakti de Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 3.5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesi'ni de ziyaret ederek Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı.