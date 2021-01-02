İşte PKK’nın çöküşü! Soylu PKK’ya katılım sayısını tablo ile açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'nın çöküşünü verdiği rakamlarla gösterdi. Soylu, 2020'de örgüte katılım sayısının 52 olduğunu, bu sayının PKK'nın ilk eylem tarihi olan 1984 yılından da aşağıda kaldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği noktaya ilişkin önemli bir tablo paylaştı. Soylu,

terör örgütüne 2020 yılındaki katılım sayısının örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını söyledi. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu "veriler Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" dedi.

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