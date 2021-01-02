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İyi ki doğdun Eren Bülbül

’da PKK’lı teröristlerin 15 yaşındayken şehit ettiği Eren Bülbül’ün dün doğum günüydü. Anne Ayşe Bülbül: Oğlum yaşasaydı 19 yaşına girecekti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
İyi ki doğdun Eren Bülbül
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün dün doğum günüydü.
Annesi Ayşe Bülbül, ağabeyi Çağlar, ablası Sonay ve kardeşi Zeynep, Eren'in doğum gününde mezarını ziyaret etti. Eren'in mezarı başında gözyaşı döken anne Ayşe Bülbül, "Oğlum Eren'e maddi imkânsızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapmamıştık. Yaşasaydı 19 yaşına girecekti. Bana bahçelerden topladığı çiçekleri getirir, 'Anne benim doğum günüm' deyip boynuma sarılırdı. 20 yaşına geldiğinde askere gitmek, komando olmak istiyordu. Seneye asker olacaktı oğlum. Seni çok özledim oğlum, hakkını helal et bizlere" dedi.
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İyi ki doğdun Eren Bülbül
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