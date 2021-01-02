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Kadını kaynanaya gitmeye zorlamak boşanma sebebi

Boşanma davasında , karı koca arasındaki kusur belirleme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Yüksek Mahkeme, kadını kaynanaya ziyarete zorlamayı ve cinsel içerikli sitelere girmeyi ağır kusur saydı

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Kadını kaynanaya gitmeye zorlamak boşanma sebebi
Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın, eşinin ailesinin evliliğe müdahale ettiğini, kendi ailesi ile görüşmesini istemediğini, fiziksel şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdü. Koca ise "Eşim, annemle yani kaynanasıyla görüşmek istemiyor" dedi. Aile Mahkemesi, bu olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunu kabul ederek boşanmalarına, erkeğin tazminat isteklerinin reddine, çocuğun velayetinin anneye verilmesine, çocuk ve kadın yararına tazminatlara karar verdi.
Taraflar istinafa başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kocanın eşinin ailesini istemediğine, cinsel içerikli sitelere girdiğine, kadının ise eşinin ailesiyle görüşmek istemediğine vurgu yaptı. Tarafların eşit kusurlu olduğunu belirterek, kadının istinaf taleplerinin reddi ile erkeğin kusur belirlemesine, tazminatlar yönünden istinaf başvuru talebinin kabulüne karar verdi. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan, cinsel içerikli sitelere giren kocayı ağır kusurlu buldu. "Kadının maddi ve manevi tazminat isteği yönünden karar bozuldu" denildi.

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Kadını kaynanaya gitmeye zorlamak boşanma sebebi
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